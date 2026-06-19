スイスの時計ブランド TISSOT（ティソ）は、ダイバーズウォッチ「シースター 2000 プロフェッショナル」の新作5モデルを発表した。あわせて、「シースター 1000 クォーツクロノグラフ」と「シースター 1000 クォーツ」にも新色が追加される。 【画像あり】カラーバリエーションで印象がガラリと変わる商品画像一覧 シースター 2000 プロフ