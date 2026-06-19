台湾の電子書籍ストア「台湾BOOK☆WALKER」が主催するグローバルイラストコンテスト「店長創作祭イラストコンテスト」が開催される。 【画像】イラストレーター・凱子包 本コンテストは、台湾をはじめとする世界中の新人クリエイターの発掘を目的としたもの。応募対象は全世界のすべてのクリエイターで、経験は不問となる。応募期間は2026年6月20日から7月20日まで。 審査員は、台湾の人気