MOONDROPは、クロスオーバー技術シリーズ「XTMシリーズ」の新コンセプトライン「アーマチュアアート（動鉄芸術）」より、片側12基のバランスド・アーマチュア（BA）ドライバーを搭載したカナル型イヤホン『Armature Art 12（XTM-AA12）』を6月17日より販売開始する。 【画像あり】低域・中域・高域のそれぞれに4基ずつドライバーを配分内部構造・同梱物 近年はハイ