全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・茅場町のイタリアン店『Maripol（マリィポール）』です。【イタリアン】軽く1杯に食事も自由な雰囲気と端正な料理に唸る通りと通りをつなぐ狭い路地にふと控えめな看板を見つけた。中に入るとクラシカルな造りのカウンターにはひとり静かにグラスを傾ける紳士の姿。向こうでは妙齢の女性が賑やかにテーブルを囲んでいる。オープンから