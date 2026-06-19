大塚ホールディングスの子会社である大塚包装工業（以下、大塚包装）と再春館製薬所は、再春館製薬所の主力製品であるドモホルンリンクル8点におけるパッケージリニューアルを実施し、パッケージのすべてを紙化した。大塚包装の独自技術であるヒートシールコーティングによるパッケージへの機能性付与、両社協業のもと実現したオリジナル自動包装機の設計・導入によって、CO2排出量は年間約30％の削減を見込んでいる。再春館製薬所