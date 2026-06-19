バーガー・ワンが展開するハンバーガーショップ「ゼッテリア」は、6月24日から期間限定で、「ゆず香るグリーンレモネードソーダ」など夏にぴったりなドリンク2品を販売する。ゼッテリアのグリーンレモネードソーダは、シチリア産レモンの果汁入りレモンシロップと、皮ごと使用したグリーンレモンを合わせた、爽やかな酸味とキレのあるほろ苦さが特長の、夏にぴったりなソーダドリンク。「ゆず香るグリーンレモネードソーダ」「ゆず