なか卯が展開する丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、6月24日午前11時から、「かつお節オクラまぐろたたき丼」を販売する。まぐろを粗めにたたくことで旨みと風味を引きだした、なか卯こだわりの「まぐろのたたき丼」に、食欲をそそる夏らしい一品が登場する。「かつお節オクラまぐろたたき丼」「かつお節オクラまぐろたたき丼」は、粗めにたたいたまぐろたたきに、風味豊かなかつお節とシャキっとした食感のオクラを合わせた商品