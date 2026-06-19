ゴンチャ ジャパン（以下、ゴンチャ）は、6月25日から、桃のしあわせをぎゅっと詰め込んだデザートティー「ピーチフルピーチ」を期間限定で販売する。じゅわっと広がる桃の果実感、シャキシャキ食感の果肉入りピーチゼリー、とろける甘みとキュンとした酸味。桃のしあわせを感じられる、夏にぴったりの一杯を届ける。ゴンチャの夏の定番、ピーチシリーズが今年も登場。今年は「ピーチフルピーチ」として、福島県産「あかつき」のピ