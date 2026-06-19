「七夕 2つの味が楽しめるハッピーどうぶつデコレーション」菓子専門店「シャトレーゼ」を国内895店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヵ国160店舗（6月17日時点）展開する菓子メーカー、シャトレーゼは、七夕のひとときを彩る「七夕スイーツ」を、全国のシャトレーゼにおいて6月26日から7月7日まで期間限定で販売する。「七夕 2つの味が楽しめるハッピーどうぶつデコレーション」（サイズ：直径17cm）は、ホイップクリームとチョコクリー