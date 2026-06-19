韓国プロ野球（KBO）のロッテジャイアンツが元DeNAの京山将弥投手（27）を放出した。19日までに韓国メディア「スポーツ朝鮮」などが報じた。京山は近江（滋賀）から16年ドラフト4位でDeNAに入団。18年4月1日のヤクルト戦でプロ初登板初先発初勝利し、同年6勝を挙げた。最速155キロの直球を武器とした本格派だが、昨季1軍登板がなく戦力外通告を受けた。その後、今季から韓国プロ野球で新たに導入された「アジア枠」でロッテ