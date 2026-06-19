医療法人の事業を譲渡する仲介役を装い、譲渡を希望する会社から現金3億5千万円をだまし取ったとして男2人が逮捕されました。警視庁によりますと、いずれも職業不詳の小林昌人容疑者と、古野間昭彦容疑者は2024年、事業の譲渡先を探していた千葉県の医療法人「心和会」の仲介役を装い、譲渡を希望する大阪市の衣料品輸入販売会社から現金3億5000万円をだまし取った疑いがもたれています。2人は大阪市の会社に、「事業譲渡のために