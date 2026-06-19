町内会を退会したあとに、回覧板で「行事に参加しない人は罰金」と書かれていると、退会後も自分に関係するのか気になるところです。 町内会の決まりは地域の暮らしに関わるため、単に「退会したから関係ない」と考えてよいのか、迷う場面もあるでしょう。また、行事への参加や費用の負担をめぐって、近所との関係が悪くならないか心配になることもあります。 本記事では、町内会を退会したあとも地域の決まりに従う