高速道路を運転していると、「追い越し車線のほうがすいているから、このまま追い越し車線を走ったほうが楽だな」と感じることはありませんか。 しかし、同乗していた友人から「追い越し車線を走り続けるのは違反」と言われると、「高速道路がすいていても違反になるの？」「何キロ以上走ると違反なの？」と疑問に思う人もいるでしょう。 本記事では、追い越し車線の役割や通行帯違反のルール、違反と判断され