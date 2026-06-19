「NHKの受信料はテレビがなければ支払わなくてよい」と思っている人もいるでしょう。 しかし、最近はスマホやタブレット端末、パソコンなどを使ってテレビ番組を視聴する人も増えています。その際は、受信料の支払い義務が生じるのか疑問に感じることがあるかもしれません。 本記事では、NHKの受信契約が必要になる条件を始め、テレビがなくても受信契約が必要になるケースや、NHKから案内が届いたときの対処