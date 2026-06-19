最近は、住宅ローン金利の上昇などをきっかけに、「金利のある世界」が話題となっています。そうした中、見落とされがちなのが奨学金の金利です。実際に、日本学生支援機構（JASSO）の第二種奨学金では、近年金利が上昇しています。 そのため「奨学金を利用せず、親族から援助を受けられないか」と考える家庭もあるかもしれません。しかし、親族間のお金の貸し借りはトラブルにつながるケースもあり、本当に奨