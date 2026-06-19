世界的人気犯罪捜査ドラマ「クリミナル・マインド／FBI vs. 異常犯罪」の最新シリーズとなるシーズン19が、2026年7月8日（水）よりディズニープラスのスターにて独占配信されることが決定した。全10話構成で、毎週水曜日に1話ずつ配信される。あわせて、キービジュアルと予告編も公開された。 「クリミナル・マインド／FBI vs. 異常犯罪」は、FBIに実在する行動分析課、通称BAUの活躍を描く犯罪捜