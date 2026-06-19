「世代のギャップがありますからね、あまり変なこと言うと、いろいろ危ないんですよ」――。舘ひろしが、西野七瀬との共演を振り返った。劇中のあるシーンで「もっと冷たく、僕を見下したように」と演技をリクエストするなど、コミュニケーションを重ねた撮影秘話を明かしている。舘ひろし○映画『免許返納!?』への手応えを舘ひろしが語る映画『免許返納!?』(6月19日全国公開)の公開前夜祭が18日に都内で行われ、舘ひろし、西野七