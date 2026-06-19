プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年6月18日にユーチューブを更新し、巨人がセ・パ交流戦で好調を維持した要因について「小林誠司の存在が大きかった」と分析した。「阿部監督がやっても同じ成績だったかもしれないが...」巨人は今季、阿部慎之助監督（47）体制でスタートを切った。ところが、阿部監督が家庭内のトラブルで5月26日に監督を辞任。同日のセ・パ交流戦から橋上秀樹監督代行（60）が