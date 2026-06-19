スターバックスコーヒージャパンは6月18日20時、オンラインストアで47都道府県ごとのデザインを採用した「STARBUCKS DayTripボトル&バッグセット」を発売した。価格は税込4,200円。店頭では6月24日から販売する。また、6月23日20時からは、夏らしいカラフルなタンブラーとコールドカップをオンラインストアで発売。店頭では6月24日から取り扱う。■47都道府県ごとの限定デザインを展開「STARBUCKS DayTripボトル&バッグセ