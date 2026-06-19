ワールドカップがついに開幕！テレビのライブ中継を楽しみにしている人は多いはずですが、彼女と一緒に自宅のテレビで応援するときは、観戦マナーに注意が必要でしょう。そこで今回は、10代から20代の独身女性220名に聞いたアンケートを参考に、「自宅のテレビでサッカーを観戦するとき、彼女をドン引きさせるマナー違反９パターン」をご紹介します。【１】応援チームが負けそうなとき、露骨にイライラして不機嫌になる「絡まれ