麺酒一照庵 晴天櫓／笠岡style冷やし生姜醤油 岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。今回は、岡山から「冷たいラーメン」を紹介します。 岡山市北区の「麺酒一照庵・晴天櫓」は、笠岡市のご当地ラーメンをベースにいろいろな創作ラーメンを提供しています。 そんなお店で味わえる「冷たいラーメン」が、6月20日（土）から楽しめる夏限定のラーメン「笠岡style冷