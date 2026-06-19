５月３１日に死去した菅原洋一さん（享年９２）の長男で、作曲家・歌手の菅原英介さんが２４日、２５日に東京・練馬文化センター大ホールで開催の日本歌手協会恒例「夏まつり歌まつり２０２６」に出演することが１８日、決定した。英介さんは２５日夕の部に出演。当初このイベントに出演予定だった洋一さんにかわり、亡き父の出世作「知りたくないの」を思いを込めて歌う。英介さんは「お父さんそっくりの温かみあふれる歌声