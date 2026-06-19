ダイハツ・初代シャレード いまは違うかもしれないが、40年ほど前は「イエス」といえば、「シャレード」だった。1977年11月に登場したダイハツ・シャレード。ハーフの美人女性タレントが「イエス、シャレード！」と言うコマーシャルで話題を呼んだダイハツのコンパクトハッチである。当時、このクラスで売れていたのは、ホンダ・シビックとマツダ・ファミリア。シビックはFFで標準エンジンが