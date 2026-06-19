プロボクシング帝拳プロモーションは19日、トリプル世界戦を含む興行「U−NEXTBOXING6」を7月20日に両国国技館で開催すると発表した。WBA世界バンタム級正規王座決定戦では同級1位・増田陸（28＝帝拳、10勝9KO1敗）が同級2位の元WBC世界フライ級王者・比嘉大吾（30＝志成、21勝19KO3敗3分け）と対戦。12戦目で世界初挑戦となる増田は都内で会見し「3月のドネア戦に勝って世界挑戦権を手に入れてから、この日に向けて練習を