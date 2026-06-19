モデルでレースクイーンとしても活動している南真琴（32）が19日までに自身のインスタグラムを更新。“スタイルが盛れると評判”のチビTシャツを着た姿を披露した。「XCINOTYOURANGELチビT前回も最初に完売した大人気チビTの新作も出ますなによりスタイルが盛れると評判です！！笑@xci__official」と、チビTシャツ姿の写真をアップ。「週末のポップアップ行くよって連絡たくさん嬉しいですDMいただいてますが