グラビアアイドルでタレント・林ゆめ（30）が19日までに自身のインスタグラムを更新。浴衣姿を披露した。「浴衣！去年は赤着たから違う色選んだめあがカメラで撮ってくれたよカメラ欲しいなあいっぱいあって何がいいかわからないみんなのおすすめカメラ教えて持ち運べる大きすぎないやつ！笑」とつづり、ブルーを基調とした花柄の浴衣姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「かわゆ」「可愛い、いい