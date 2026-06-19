広島のドラフト１位・平川蓮外野手（２２）が１９日、広島県廿日市市の大野練習場でリハビリを開始した。平川は１３日・楽天戦で右手首痛を訴え、六回の守備で交代した。仙台市内の病院で検査を受け、右有鈎骨骨折と診断され、翌１４日に出場選手登録を抹消。１７日に広島市内の病院で、右有鈎骨骨折に対する骨片摘出術を受けた。この日は、ウエートルームでバイクトレーニングをするなど、軽めに体を動かしたのみだった。