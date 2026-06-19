「闇バイト」事件に少年がかかわるケースが相次ぐなか、警視庁は東京・新宿区の高校で「闇バイト」に応募しないよう注意を呼びかけました。警視庁少年育成課の担当者「高校生をはじめ、たくさんの少年が捨て駒として使われています。捨て駒にされた少年は今の生活を全て失って、一生を台無しにしてしまう」きょう（19日）、警視庁が東京・新宿区のクラーク記念国際高校で開いたのは「闇バイト防止教室」です。在籍する全国の中高生