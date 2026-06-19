タレントのSHELLY（42）が19日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。昨夏から移住したオーストラリアの美容院事情を語った。同番組に、淡いブルーの髪色で登場したSHELLY。現地では自然体の人が多いため、地毛のナチュラルな髪色に戻すことを考えているといい、その理由を「色を入れてることに意味を期待されちゃうというか」と吐露。信念や考えを期待されてしまうそうで、「ちょっとだけ東京と