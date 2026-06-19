お笑い芸人のじゅんいちダビッドソンが１８日、ＴＢＳ系「ひるおび！」で、本田圭佑の解説に言及した。本田のものまねで有名なじゅんいちは、Ｗ杯が近づくと「キャンプ仕事と本田仕事とかあるんですけど、本田仕事でいうと、オランダ戦が終わってバタバタオファーが、５、６件。前から決まっていたのもあって、多分この１カ月はずっと忙しいという感じですね」と本田関連の仕事が増えたと明かした。その話題となった本田の解