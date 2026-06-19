6月15日にフジテレビを退社した勝野健アナウンサー（26）が19日、自身のインスタグラムを更新。改めて退社を報告した。「先日、フジテレビを正式に退社いたしました」と報告。「4年間という短くとも濃密な時間は、本当にたくさんの出会いと学びに恵まれた日々でした。支えてくださった皆さま、そして共に歩んでくださったすべての皆さまに心から感謝しています。4年間、本当にありがとうございました！！」と感謝した。最後に「今