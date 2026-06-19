トヨタ「シエンタ」改良へトヨタを代表するコンパクトミニバン「シエンタ」が、近く一部改良を受ける見通しとなりました。発売から時間が経つ中でも注目度は高く、この動きに対してSNSやネット上では早くも期待の声が広がっています。シエンタは初代が2003年、2代目が2015年、そして現行の3代目が2022年に登場し、長く支持されてきたモデルです。【動画】これがトヨタ「シエンタ」です！ 動画で見る！ボディサイズは、全長42