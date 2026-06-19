2026年度から制度が変わり、所得制限なしの高校授業料無償化がスタートしました。授業料が公立高校では実質タダ、私立高校も年間最大45万7,200円までが支援されます（いずれも全日制の場合）。これまで費用の高さから諦めていた私立高校を、進学先の新たな選択肢に加えることもできそうです。とはいえ授業料以外にも公立より何かと費用がかかりがちなのが、私立。同じ条件の高校であれば、私立よりも公立に進学してほしいと考える