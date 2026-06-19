青木瀬令奈のコーチ兼キャディを務める大西翔太氏が、好調な選手や注目選手の強さのヒミツを解説、女子ツアーでの流行など現場からのホットな情報をお届けする。今回はパッティングに置けるカップの存在を深掘りした。【写真】カップは通過点と考えてオーバーさせる練習をする三ヶ島かな◇ 5月に行われた「ブリヂストンレディス」の練習日に、三ヶ島かながパッティング練習をしていた。3〜4メートルほどの距離だが、よく見る