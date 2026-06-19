＜日本女子アマチュア選手権 Presented by カープレミア最終日◇19日◇北海道ブルックスカントリークラブ（北海道）◇6578ヤード・パー72＞女子アマチュアゴルファー日本一決定戦の最終ラウンドが終了した。【写真】女子ゴルフ界のスター候補たち日の丸カラーが板についていますトップタイで出た長澤愛羅（日本ウェルネススポーツ大1年）が7バーディ・1ボギーの「66」をマーク。トータル12アンダーまで伸ばし、2024年「日本ジ