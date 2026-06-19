タレントのモト冬樹（75）が、19日放送の日本テレビ系『ヒルナンデス！』（月〜金前11：55）に出演。最高月収を明かした。【写真】2億超えの大豪邸！大きな“レモンの木”を公開したモト冬樹番組ではコーナー「有名人ハウス探偵！誰の家ナン？」を放送。陣内智則と西尾由佳理アナが、40畳LDKがある2億円超えの大豪邸を訪問。そこの家主の正体を探った。自宅は白を基調とした2階建て、16年前の結婚を機に住み始めたという。