バリュエーションは危険な領域に 英誌The Economistは「アメリカの強気相場はmanic（熱狂）フェーズに入った」と題する論考を掲載した。その根拠として以下の点を挙げている。第一に、スペースX（正式名称：スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ・コーポレーション、以後「スペースX」）に対する異常な熱狂、第二にカジノ化したようなオプション市場、そして第