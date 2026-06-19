世の中のありとあらゆるものを忖度なしに検証し、独自ランキングを紹介するMBS「サタプラ」の『ひたすら試してランキング』。 【画像を見る】日本独自の進化を果たした国民食「ソーセージパン」5位～1位をイッキ見! MBS清水麻椰アナウンサーが「ソーセージパン」を徹底調査。ひたすら試してわかった、“サタプラ的おすすめベスト５”を発表した。 【5位】極太ソーセージが全体