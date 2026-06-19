見上愛と上坂樹里がW主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』の放送スケジュールが変更されることが19日、発表された。開催中の「FIFAワールドカップ2026」の生中継に伴うもので、26日に予定されていた第65回は休止となり、翌27日にスライド放送される。【写真あり】放送延期スケジュールを公開朝ドラ『風、薫る』SNSが説明『風、薫る』は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナースをモチーフにした作品。考え