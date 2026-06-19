１３００年以上の歴史を持つとされる岐阜市の「長良川鵜飼（うかい）」で、市が観覧船事業の高級化を進めている。２０２２年度から高級観覧船３隻の運航を開始し、今夏は豪華寝台列車「ななつ星ｉｎ九州」のデザイナーが手がけた新造船を投入する。貸し切り料は一晩４０万円。インバウンド（訪日外国人客）誘客を念頭に、ブランド力を高めて集客増を図る。（岐阜支局沢村宜樹）船体に岐阜県産の高級木材コウヤマキなどが使わ