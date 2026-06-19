JR九州によりますと、大雨の影響で指宿枕崎線は午前10時51分から指宿・山川間の運転を見合わせています。 また日南線では、志布志・南郷間で始発から上下線で運転を見合わせていますが、19日夕方に運行再開の見込みです。なお、日豊本線は田野から都城の間で運転を見合わせています。 ・ ・ ・