【モデルプレス＝2026/06/19】日本テレビの郡司恭子アナウンサーが6月18日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手作りの素麺アレンジ料理を公開し、反響を呼んでいる。【写真】35歳日テレアナ1児の母「オリーブオイルと白だしの組み合わせ真似します」家にあるものでできる素麺アレンジ◆郡司恭子アナ、素麺のアレンジメニュー披露郡司は「キッチンタイム終了 週2回くらい、2000-2200が作り置き時間です」と日々の家事スケジュ