【モデルプレス＝2026/06/19】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた河村叶翔が6月16日、自身のInstagramとInstagramストーリーズを更新。ノーマルメイクショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】「今日好き」出身イケメン「綺麗すぎ」ノーメイク＆ガチノーマル風呂上がりツヤ肌ショット◆河村叶翔、風呂上がりショット披露河村は「ノーメイクノー