日経平均500円安、米副大統領がスイス訪問中止米株先物に追随 19日にスイスで米イラン協議が予定されていたが、バンス副大統領がスイス訪問を延期した。 時間外でダウが170ドル近く下げており、日経平均も下落している。韓国株は急反落。為替市場では有事のドル買いが広がっている。 東京時間13:54現在 日経平均 70544.00（-509.49-0.72%）