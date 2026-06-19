◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１９日・東京ドーム）元中日でＭＬＢナショナルズから巨人に加入した小笠原慎之介投手（２８）が１９日、東京ドームで行われる試合前練習に参加した。この日から行われる古巣・中日との３連戦では東京Ｄで練習を行う予定で、ブルペンでの投球も予定している。小笠原はＮＰＢ通算４６勝。２１年から４年連続規定投球回をクリアし、２４年オフに中日からポスティングシステムで米球界に挑戦し