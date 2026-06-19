広島は１９日、俳優の鈴木福が２３日の巨人戦（マツダスタジアム）で始球式を行うと発表した。「３年連続、マツダスタジアムで始球式をできること、とてもうれしく思います！個人的に今年は、１２歳の時の始球式でカープファンになってから１０年の記念すべき年なので、１０年の成長を感じさせるピッチングをできるよう、頑張ります！」鈴木がマツダで初めて始球式を務めたのは、２０１６年６月１８日。鈴木誠也（現カブス