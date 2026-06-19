◆報知新聞社後援第３３回大学野球関西オールスター５リーグ対抗戦▽１回戦関西六大学２―０関西学生（１９日・わかさスタジアム京都）関西大学５リーグのオールスターよる対抗戦が開幕した。第１試合は関西六大学が今秋のドラフト候補の３投手の継投で関西学生を“完封リレー”で下した。先発の大商大の左腕・星野世那（４年＝近江）が５回を投げ１安打無失点、５奪三振の好投を見せれば、６回からは大経大の左腕・常深