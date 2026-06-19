東京・江東区で都営バスでは初めてとなる自動運転の実証実験が行われました。記者「自動運転中ですが、カーブをとてもスムーズに曲がれています」実証実験は、運転手が乗車したうえで自動運転をする「レベル2」方式で、手動運転と組み合わせながら走行しました。都営バスで自動運転の実証実験が行われるのは初めてで、バスには複数のカメラやセンサーが取り付けられていて、車間距離などを測定しながら走行できるということです。