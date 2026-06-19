◇第33回大学野球関西オールスタ5リーグ対抗戦1回戦関西六大学2―0関西学生（2026年6月19日わかさスタジアム京都）大学野球の関西オールスタ5リーグ対抗戦が19日にわかさスタジアム京都で開幕し、関西六大学が関西学生を2―0で下して準決勝に進んだ。大経大でプロ注目の最速148キロ左腕・常深颯大（4年）は、2―0の6回から2番手で登板。被安打1で2回無失点に抑える好投を見せた。「球の走りが良かった」と直球は自己最