19日未明、東京の伊豆諸島の利島で大型貨物船が岩場に座礁しました。ケガ人はいないということです。第3管区海上保安本部によりますと、19日午前3時半ごろ、東京の伊豆諸島の利島で沖縄県の海運会社「琉球海運」が運航する大型貨物船が岩場に座礁しました。船には日本人の乗組員17人が乗っていましたが、ケガ人はおらず、船底の一部が浸水しているものの直ちに危険はなく、油の流出もないということです。船は大阪から東京に向けて